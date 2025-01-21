Жена Сноудена подала документы на российское гражданство

Линдси Миллс, жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре, сообщил адвокат господина Сноудена Анатолий Кучерена. Госпожа Миллс переехала из США в Россию в 2014 году.

«Она проживает (в России.— "Ъ") больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства»,— сказал господин Кучерена ТАСС. Он также уточнил, что не занимается этим вопросом.

Эдвард Сноуден приехал в Россию в 2013 году, после того как передал журналистам сведения об электронной слежке за американскими гражданами со стороны спецслужб США. За разглашение секретных сведений господину Сноудену грозит в США до 30 лет тюремного заключения. В сентябре 2022 года президент России дал ему гражданство РФ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кто такой Эдвард Сноуден».