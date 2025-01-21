В Астрахани дом бойца СВО подключили к электросетям благодаря прокуратуре

В Астрахани жилой дом участника СВО подключили к сети электроснабжения после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению участника спецоперации прокуратура Советского района Астрахани выяснила, что в декабре 2022 года заявитель заключил с сетевой организацией договор, согласно которому домовладение должны подключить к электросетям в течение полугода. Однако в установленные сроки работы проведены не были.

Прокуратура района внесла представление руководителю сетевой организации. В итоге ее специалисты устранили нарушения.

Павел Фролов