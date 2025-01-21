Минобороны: над Крымом уничтожено семь украинских БПЛА
Дежурными средствами противовоздушной обороны в течение часа уничтожены семь украинских беспилотников над Крымским полуостровом, сообщили в Миноброны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«С 19.20 до 20.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.
Днем 21 января над Крымом и акваторией Черного моря уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.