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Минобороны: над Крымом уничтожено семь украинских БПЛА

Дежурными средствами противовоздушной обороны в течение часа уничтожены семь украинских беспилотников над Крымским полуостровом, сообщили в Миноброны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«С 19.20 до 20.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

Днем 21 января над Крымом и акваторией Черного моря уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Наталья Решетняк

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