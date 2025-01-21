Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Дону выросла за неделю на 37%
В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 37%. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В период с 14 по 21 января врачи зафиксировали 8,8 тыс. заболевших. При этом, заболеваемость пока составляет лишь половину от эпидемического порога.
В ведомстве напомнили жителям о мерах профилактики болезней. В частности, порекомендовали своевременно вакцинироваться и регулярно мыть руки.