Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Дону выросла за неделю на 37%

В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 37%. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В период с 14 по 21 января врачи зафиксировали 8,8 тыс. заболевших. При этом, заболеваемость пока составляет лишь половину от эпидемического порога.

В ведомстве напомнили жителям о мерах профилактики болезней. В частности, порекомендовали своевременно вакцинироваться и регулярно мыть руки.

Дмитрий Ковалевский