Телеканал «Кино ТВ» оштрафовали в Петербурге за неправильную маркировку фильмов

Мировой судья судебного участка №152 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности телеканал «Кино ТВ» и его главного редактора Андрея Морозова по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ (нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации).

Как сообщили 21 января в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что в конце октября прошлого года ООО «Кино ТВ» показало в эфире художественные фильмы «Орудия смерти: Город костей», «Конан варвар» и «Последний рубеж». На первом стояла маркировка 12+, а на остальных двух — 16+, при этом содержание кинокартин не соответствовало возрастным ограничениям, поскольку они «содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей». В частности, в фильмах нашли сцены убийства, демонстрации увечий человека и животных, «трансформации тела» и веществ, которые реципиент мог воспринять в качестве наркотических или иных психоактивных, уточнили в ОПС.

В итоге ООО «Кино ТВ» было наказано штрафом в размере 30 тыс. рублей, а лично с господина Морозова взыскали 5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Верховный суд РФ лишил статуса СМИ петербургское издание «МР7» («Мой район») за отсутствие маркировки иностранного агента на двух материалах, опубликованных весной 2024 года.

Андрей Цедрик