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В Севастополе простились с двумя погибшими бойцами СВО

Сегодня состоялись похороны Дмитрия Черепка из батальона БАРС-7 и Александра Баскакова, рядового пулеметчика. Оба воина погибли при исполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

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Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

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Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Дмитрий Черепок родился в Североморске, но вырос в Севастополе, где учился в школе №4 и окончил Севастопольский приборостроительный институт. После распада Советского Союза он стал мануальным терапевтом, писал стихи и выступал как бард. С начала специальной военной операции присоединился к добровольческим формированиям. Геройски погиб при освобождении Луганской народной республики, спасая жизни товарищей.

Александр Баскаков родился в Ростове-на-Дону, где после школы служил сапером-кинологом. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны России и погиб при освобождении Курской области.

Лия Пацан

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