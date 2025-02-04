Сам себе не рак

4 февраля во всем мире провозглашено Днем борьбы против рака. Его цель — повысить осведомленность о раке как об одном из самых опасных заболеваний современности, а также привлечь внимание к его предотвращению, выявлению и лечению. В Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере недавно прошли посвященные 100-летнему юбилею региональной онкологической службы мероприятия, в том числе мастер-класс по хирургическому лечению рака мочевого пузыря. Об этом — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Цистпростатэктомия — хирургический тип лечения рака мочевого пузыря Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (слева) готовится к операции в Воронежском онкологическом диспансере Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (справа) и главный врач Воронежского онкологического диспансера Иван Мошуров перед операцией Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цистпростатэктомия — это полное удаление мочевого пузыря вместе с простатой Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Данный вид оперативного вмешательства считается «золотым стандартом» лечения злокачественных опухолей мочевого пузыря Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цистпростатэктомия проводится при поражении мочевого пузыря опухолью злокачественного характера, которая прорастает в мышечный слой, жировую клетчатку или предстательную железу Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цистпростатэктомия в Воронежском онкологическом диспансере Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Врачи Воронежского онкологического диспансера Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Врачи Воронежского онкологического диспансера у демонстрационного монитора во время операции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В диспансере отметили, что операция "была проведена на самом высоком уровне" Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 12 Цистпростатэктомия — хирургический тип лечения рака мочевого пузыря Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (слева) готовится к операции в Воронежском онкологическом диспансере Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (справа) и главный врач Воронежского онкологического диспансера Иван Мошуров перед операцией Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цистпростатэктомия — это полное удаление мочевого пузыря вместе с простатой Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Данный вид оперативного вмешательства считается «золотым стандартом» лечения злокачественных опухолей мочевого пузыря Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цистпростатэктомия проводится при поражении мочевого пузыря опухолью злокачественного характера, которая прорастает в мышечный слой, жировую клетчатку или предстательную железу Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Цистпростатэктомия в Воронежском онкологическом диспансере Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Врачи Воронежского онкологического диспансера Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Врачи Воронежского онкологического диспансера у демонстрационного монитора во время операции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В диспансере отметили, что операция "была проведена на самом высоком уровне" Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов