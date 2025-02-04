Сам себе не рак
Как в Воронеже проводили онкологическую операцию на мочевом пузыре
4 февраля во всем мире провозглашено Днем борьбы против рака. Его цель — повысить осведомленность о раке как об одном из самых опасных заболеваний современности, а также привлечь внимание к его предотвращению, выявлению и лечению. В Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере недавно прошли посвященные 100-летнему юбилею региональной онкологической службы мероприятия, в том числе мастер-класс по хирургическому лечению рака мочевого пузыря. Об этом — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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