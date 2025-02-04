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Сам себе не рак

Как в Воронеже проводили онкологическую операцию на мочевом пузыре

4 февраля во всем мире провозглашено Днем борьбы против рака. Его цель — повысить осведомленность о раке как об одном из самых опасных заболеваний современности, а также привлечь внимание к его предотвращению, выявлению и лечению. В Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере недавно прошли посвященные 100-летнему юбилею региональной онкологической службы мероприятия, в том числе мастер-класс по хирургическому лечению рака мочевого пузыря. Об этом — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Цистпростатэктомия — хирургический тип лечения рака мочевого пузыря

Цистпростатэктомия — хирургический тип лечения рака мочевого пузыря

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ &quot;НМИЦ радиологии&quot; имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (слева) готовится к операции в Воронежском онкологическом диспансере

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (слева) готовится к операции в Воронежском онкологическом диспансере

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ &quot;НМИЦ радиологии&quot; имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (справа) и главный врач Воронежского онкологического диспансера Иван Мошуров перед операцией

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (справа) и главный врач Воронежского онкологического диспансера Иван Мошуров перед операцией

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цистпростатэктомия — это полное удаление мочевого пузыря вместе с простатой

Цистпростатэктомия — это полное удаление мочевого пузыря вместе с простатой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Данный вид оперативного вмешательства считается «золотым стандартом» лечения злокачественных опухолей мочевого пузыря

Данный вид оперативного вмешательства считается «золотым стандартом» лечения злокачественных опухолей мочевого пузыря

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цистпростатэктомия проводится при поражении мочевого пузыря опухолью злокачественного характера, которая прорастает в мышечный слой, жировую клетчатку или предстательную железу

Цистпростатэктомия проводится при поражении мочевого пузыря опухолью злокачественного характера, которая прорастает в мышечный слой, жировую клетчатку или предстательную железу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ &quot;НМИЦ радиологии&quot; имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цистпростатэктомия в Воронежском онкологическом диспансере

Цистпростатэктомия в Воронежском онкологическом диспансере

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Врачи Воронежского онкологического диспансера

Врачи Воронежского онкологического диспансера

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Врачи Воронежского онкологического диспансера у демонстрационного монитора во время операции

Врачи Воронежского онкологического диспансера у демонстрационного монитора во время операции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В диспансере отметили, что операция &quot;была проведена на самом высоком уровне&quot;

В диспансере отметили, что операция "была проведена на самом высоком уровне"

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ &quot;НМИЦ радиологии&quot; имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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Цистпростатэктомия — хирургический тип лечения рака мочевого пузыря

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (слева) готовится к операции в Воронежском онкологическом диспансере

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн (справа) и главный врач Воронежского онкологического диспансера Иван Мошуров перед операцией

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цистпростатэктомия — это полное удаление мочевого пузыря вместе с простатой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Данный вид оперативного вмешательства считается «золотым стандартом» лечения злокачественных опухолей мочевого пузыря

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цистпростатэктомия проводится при поражении мочевого пузыря опухолью злокачественного характера, которая прорастает в мышечный слой, жировую клетчатку или предстательную железу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Цистпростатэктомия в Воронежском онкологическом диспансере

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Врачи Воронежского онкологического диспансера

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Врачи Воронежского онкологического диспансера у демонстрационного монитора во время операции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В диспансере отметили, что операция "была проведена на самом высоком уровне"

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" имени П.А.Герцена Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в процессе операции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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