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В Тюмени ФСБ пресекла незаконную игорную деятельность

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно со спецподразделениями Управления Росгвардии по Тюменской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы. В отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые нелегально действовали под управлением букмекерской компании. Задержанные получали доход от незаконной организации азартных игр вне игровой зоны. В семи арендованных помещениях они оборудовали залы виртуальных игровых автоматов. В ходе следственных действий, в том числе в домах подозреваемых, изъяли более 90 единиц компьютерной техники, денежные средства в размере не менее 2,5 млн. руб. Кроме того, по месту жительства одного из них нашли боевое оружие: автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для выявления иных эпизодов и участников противоправной деятельности, члены организованной группы были заключены под стражу.

Ранее в Тобольске (Тюменская область) возбудили уголовное дело в отношении полицейского за организацию незаконной миграции. По версии ФСБ, он «из корыстной заинтересованности» вступил в преступный сговор с тремя жительницами Тобольска и Тобольского района, которые занимались организацией незаконной миграции для иностранцев и регистрировали их на своей жилплощади.

Валерия Шестопалова

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