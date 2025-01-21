Регуляторы США одобрили назальный спрей от депрессии

Сегодня, 21 января, американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson сообщила, что Федеральное управление США по надзору за рынком лекарственных препаратов и продовольствия одобрило назальный спрей Spravato для лечения депрессии.

Большое депрессивное расстройство (MDD) является в США одним из наиболее распространенных психических расстройств: от него в стране страдает около 21 млн взрослых граждан. Нарушение работоспособности вследствие MDD наносит экономике существенный ущерб, поэтому все больше компаний работает над созданием лекарств, которые бы могли вылечить или хотя бы облегчить состояние людей с клинической депрессией, не вызывая при этом побочных эффектов.

Основным действующим веществом в Spravato является эскетамин, который был одобрен для применения в США еще в 2019 году, но как дополнительный компонент при лечении депрессии в сочетании с другими антидепрессантами, принимаемыми орально. Теперь же Spravato признан самостоятельным препаратом. Компания Johnson & Johnson заявила, что в ходе клинических испытаний ощутимый желаемый эффект достигается в течение четырех недель применения спрея.

Евгений Хвостик