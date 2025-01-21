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В Ростове отменят 12 автобусов и создадут шесть новых маршрутов

В 2025 – 2029 годах в Ростове планируют отменить 12 автобусных маршрутов и создать взамен им шесть новых. Об этом сказано в документе планирования регулярных пассажироперевозок на ближайшие четыре года, опубликованным на портале администрации донской столицы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Упразднить намерены автобусы № 4а «ГПЗ-10 — Детская поликлиника Железнодорожного района», № 50 «Лендворец — филиал часового завода «Витязь», № 90а «Главный автовокзал — Платовский», № 26 «Центральный рынок — Левенцовка», № 34 «ГПЗ-10 — Центральный рынок», № 67а «Левенцовка — Сельмаш», № 1а «Суворовский — Главный автовокзал», № 27 «Суворовский — Центральный рынок», № 78 и 83 «Верхний Темерник — Центральный рынок», № 35 «Инфекционная больница — Центральный рынок» и № 17а «Левенцовка — Центральный рынок». Под сокращение попали также троллейбусы № 10 и № 12, связывающие Западный жилой массив с центром города.

На смену им планируется создать маршруты № 89 «Содружества — ЖК «Левенцовка Парк», № 74а ЖК «Соловьиная Роща» — Малиновского«, № 39а »Главный автовокзал — ЖК «Левобережье», № 97 «Восточное шоссе — Центральный рынок» и № 95 «Центральный рынок — спортивный комплекс на левом берегу». Кроме того, в списке указан автобус № 18а «Суворовский — автовокзал Центральный», запущенный в прошлом году.

Схему работы еще 19 номеров общественного транспорта собираются изменить.

Дмитрий Ковалевский

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