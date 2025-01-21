Новый год собрал аншлаг

В новогодние каникулы большинство культурных мероприятий Екатеринбурга прошли с аншлагом. Средний чек на билет в театр составил 3,7 тыс. руб., на концерт — 5,4 тыс. руб., следует из данных «Яндекс Афиши». Сумма проданных билетов на мероприятия в этот период увеличилась за год на 37% до 31,3 млн руб. Как отметили представители концертных и театральных площадок, популярностью в новогодние праздники пользовались трибьют-шоу Abba Mia, «Radio Queen: Богемская Рапсодия», балет «Щелкунчик» и спектакль «Август. Графство Осейдж». По словам эксперта, высокая посещаемость культурных площадок связана с «общей экономической ситуацией» и желанием эмоциональной разгрузки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Рождественский концерт" в "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Рождественский концерт" в "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошедшие новогодние каникулы многие мероприятия пользовались большим спросом, чем в прошлом году, несмотря на увеличение стоимости билетов. Как отметил директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, средний чек на билеты в театры Екатеринбурга на период с 28 декабря по 8 января составил 3,7 тыс. руб., что на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Стоимость среднего чека на билеты на концерты выросла за год на 7% — до 5,4 тыс. руб. Сумма билетов, проданных на театральные постановки и концерты в новогодние каникулы, выросла на 37% год к году — до 31,3 млн руб.

Как рассказали «Ъ-Урал» в киноконцертном театре «Космос», в праздники прошли концерты трибьют-шоуAbba Mia, «Radio Queen: Богемская Рапсодия», показ спектакля «Папа» с Сергеем Маковецким в главной роли, а также несколько детских представлений «Елка телеканала Мульт». «Стоимость билетов на концерты составляла от 2 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. Их продажа началась за два месяца, в день концертов все билеты были проданы. На спектакль "Папа" покупали билеты не так активно, поскольку их стоимость составляла от 2 тыс. руб. до 8 тыс. руб., но в целом спрос тоже был»,— рассказали в ККТ «Космос».

За новогодние каникулы Свердловскую область посетили 300 тыс. туристов, Екатеринбург — 120 тыс. гостей, сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. Так, парк Маяковского в Екатеринбурге принял 410 тыс. человек, ледовый городок на Плотинке — около 140 тыс. человек, ледовый городок в Академическом районе — 49 тыс. гостей. «В дни каникул, с 31 декабря по 5 января, зафиксирована рекордная загрузка наших отелей, кемпингов и глемпингов — 95%. Из наиболее популярных видов отдыха в новогодние праздники — выезды на природу и развлечения в Екатеринбурге»,— отметила директор департамента ЭльмираТуканова.

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») рассказали о популярности балета «Щелкунчик»: продажа билетов началась в сентябре и к ноябрю все места были проданы. «Кроме "Щелкунчика", аншлаги были на "Рождественском концерте" — сюжетном спектакле, состоящем из оперных хитов»,— добавили в пресс-службе театра. Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» составляла от 1 тыс. руб. до 15 тыс. руб., на «Рождественский концерт» — от 700 руб. до 10 тыс. руб.

В Свердловском театре драмы рассказали о высоком спросе на все спектакли новогодней программы, включая премьерные «Август. Графство Осейдж» и детский «Новогодний поросенок».

«Билеты на малую сцену были раскуплены буквально за пару дней после публикации репертуара, на большую сцену — примерно в течение двух недель, то есть в начале декабря»,— добавили в театре.

В Детской филармонии билеты на новогодние елки были раскуплены в октябре, спустя две недели после старта продаж. В Театре юного зрителя (ТЮЗ) рассказали, что бронирование билетов на детские спектакли «Иван-Царевич и Серый волк» и «Чучунин Новый год» «было традиционно стремительным». «Продажи открыли в октябре. Отдельные билеты периодически появлялись, поскольку люди сдавали их по болезни или из-за отъезда, но в целом все раскупили еще до декабря. Цена билетов составляла от 550-750 руб.»,— добавили в ТЮЗе.

В пресс-службе Ельцин-центра поделились, что количество гостей Музея Бориса Ельцина «било рекорды по посещаемости». «Показывали в кинозале "Щелкунчика" в хореографии Рудольфа Нуреева. Было четыре сеанса, три — в декабре, четвертый — 7 января. Все билеты раскупили в начале декабря. В кинозале еще шла подборка анимационных фильмов ХаяоМиядзаки, тоже с аншлагом»,— добавили в Ельцин-центре.

Как отметил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, популярность спектаклей и концертов в Екатеринбурге в новогодние каникулы увеличивается ежегодно. «В этом году на рост спроса повлияло несколько факторов. Это и общая экономическая ситуация, и перераспределение финансов в части туризма, поскольку развивается внутренний туризм. К тому же, растет население, в том числе из-за миграционных процессов, а количество площадок увеличивается непропорционально»,— сказал господин Марков. Он добавил, что рост посещаемости театральных и концертных площадок связан и с общей эмоциональной ситуацией, поскольку «люди нуждаются в разгрузке и переключении от всего происходящего».

Анастасия Таначева