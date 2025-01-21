В среду в Черноземье будет облачно, без осадков, от -8°С до -1°С

Во всех регионах Черноземья в среду, 22 января, ожидается облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -8°С до -1°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Курске температура составит -3°С…-1°С. В течение суток в облцентрах ожидается облачность, без осадков.

В Воронеже температура составит -4°С...-2°С. В течение суток также прогнозируют облачность, без осадков.

В Липецке ближайшей ночью ожидается облачность при -5°С, без осадков. Днем — облачность при -3°С, без осадков.

В Орле температура будет варьироваться от -4°С до -1°С. Днем и ночью синоптики обещают облачность, без осадков.

В Тамбове ночью также будет облачная погода при -8°С, без осадков. Днем — облачно при -5°С, без осадков.

Анастасия Колпачева