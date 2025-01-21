Свыше 540 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2025 году

В Нижегородской области в 2025 году планируется привести в порядок более 540 км дорог. На это выделено 14 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

Около 9,2 млрд руб. выделили из регионального Дорожного фонда, еще 4,8 млрд руб. — средства федерального бюджета. Контракты с подрядчиками уже подписаны.

В этом году дороги в регионе отремонтируют по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это преемник нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году по БКД в порядок привели более 400 км дорог Нижегородской области, на это выделили 11,4 млрд руб.

Елена Ковалева