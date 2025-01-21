Военные эксперты из США посетят военную базу на Кипре

Группа военных экспертов из США прибудет на Кипр на этой неделе для оценки потенциала острова в вопросах модернизации обороны и улучшения взаимодействия с США в сфере безопасности. Об этом сообщил представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимбиотис. Встреча пройдет на военной базе в западной части Пафоса.

«Модернизация инфраструктуры, поставка современных средств и инвестиции в подготовку кадров являются ключевыми элементами нашей национальной стратегии эффективной и гибкой обороны»,— сказал Константинос Летимбиотис (цитата по Reuters). По его словам, группа военных экспертов намерена обсудить с киприотами новейшие разработки и дать рекомендации по инфраструктурным проектам, которые позволят улучшить взаимодействие с США и другими партнерами.

16 января американское посольство в Никосии сообщило о решении тогда еще президента США Джо Байдена разрешить Республике Кипр участвовать в программах военной помощи Соединенных Штатов. В частности, речь идет о предоставлении Кипру права закупать американское оружие в рамках программы продажи военной техники и имущества иностранным государствам (Foreign Military Sales), осуществляемой Министерством обороны США, и права на военную подготовку.

Этот шаг не нашел поддержки у турецких властей, которые отстаивают интересы Турецкой республики Северного Кипра — образования, провозглашенного турко-киприотами и признанного только Турцией. В Анкаре осудили решение Вашингтона предоставить Кипру доступ к военным программам США. В Турции уверены, что это приведет «к расширению оружейной деятельности на острове».

Подробнее о конфликте между турками-киприотами и греками-киприотами — в материале «Ъ» «Тонкая греко-турецкая линия».

Анастасия Домбицкая