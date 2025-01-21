Донские власти потратят 4,7 млрд рублей на ремонт водопровода в трех районах

Три тендера на строительство и ремонт водопроводных сетей в Матвеево-Курганском, Милютинском и Целинском районах Ростовской области появились на портале госзакупок. Суммарная начальная стоимость контрактов — 4,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Власти Целинского района ищут подрядчика, готового проложить водопровод в Хлеборобном сельском поселении. Выполнить работы победитель аукциона обязуется до конца ноября 2027 года. Администрация Милютинского района готова заплатить 1,6 млрд руб. компании, которая реконструирует водопроводные сети в ст. Милютинской, х. Юдин и х. Старокузнецов. Наконец, за ремонт труб в Матвеевом Кургане администрация муниципалитета предлагает 1,6 млрд руб.

Определение победителей по первым двум тендерам начнется 3 февраля. Подать заявку на участие в аукционе, организованном властями Матвеево-Курганского района можно до 5 февраля 2025 года.

Дмитрий Ковалевский