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Донские власти потратят 4,7 млрд рублей на ремонт водопровода в трех районах

Три тендера на строительство и ремонт водопроводных сетей в Матвеево-Курганском, Милютинском и Целинском районах Ростовской области появились на портале госзакупок. Суммарная начальная стоимость контрактов — 4,7 млрд руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Власти Целинского района ищут подрядчика, готового проложить водопровод в Хлеборобном сельском поселении. Выполнить работы победитель аукциона обязуется до конца ноября 2027 года. Администрация Милютинского района готова заплатить 1,6 млрд руб. компании, которая реконструирует водопроводные сети в ст. Милютинской, х. Юдин и х. Старокузнецов. Наконец, за ремонт труб в Матвеевом Кургане администрация муниципалитета предлагает 1,6 млрд руб.

Определение победителей по первым двум тендерам начнется 3 февраля. Подать заявку на участие в аукционе, организованном властями Матвеево-Курганского района можно до 5 февраля 2025 года.

Дмитрий Ковалевский

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