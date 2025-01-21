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Жителю Сарова дали условный срок за порчу баннера с призывом на спецоперацию

Суд в закрытом городе Сарове Нижегородской области признал местного жителя виновным в деятельности политизированной экстремисткой организации и дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Ему назначили 4,5 года лишения свободы условно с запретом на выезд за пределы закрытого города.

Установлено, что фигурант размещал экстремистские материалы в соцсетях и распространял на территории Сарова наглядные агитационные материалы о деятельности запрещенной структуры. Кроме того, он неоднократно портил баннер о призыве на службу в зоне специальной военной операции, расположенный на доме по улице Музрукова.

Галина Шамберина

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