Выпускник воронежского колледжа погиб в ходе СВО

Выпускник строительно-политехнического колледжа Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Олег Репкин погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин в своем Telegram-канале.

Олег Репкин окончил колледж по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в 2023 году. После этого прошел срочную службу, затем заключил контракт на службу в зоне спецоперации.

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Алина Морозова