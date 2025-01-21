В Ростове врачи спасли ребенка, которому в глаз попала пластиковая пулька

Врачи глазного травмпункта ГБСМП Ростова спасли четырехлетнего ребенка, которому в глаз попала пластиковая пулька от детского пистолета. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам родителей, инцидент произошел во время игры старшего сына с детским пистолетом. В больнице офтальмологи констатировали кровоизлияние и оперативно оказали медицинскую помощь. После госпитализация пострадавшему и провели противоотечную терапию.

Сейчас ребенок находится дома, его зрению ничего не угрожает.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Семикаракорском районе 7-летний ребенок ранил себя из пневматического пистолета.

Анна Марьина