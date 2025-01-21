Владелец уфимского Hilton Garden Inn пытается снизить аренду на землю под отелем

Арбитражный суд Башкирии назначил на 18 февраля рассмотрение иска ООО «Кеско-Уфа» к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. Третье лицо — Главархитектура Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, «Кеско-Уфа», владеющее отелем Hilton Garden Inn (открыт в апреле 2015 года) на улице Аксакова в Уфе, просит суд обязать министерство внести изменения в договор аренды земельного участка под гостиницей. Компания полагает, что в документе арендная ставка с 12 августа 2017 года по 2024 год должна быть прописана в размере 1,5% (видимо, от кадастровой стоимости).

Кадастровая стоимость земельного участка площадью 6,6 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание», по данным публичной кадастровой карты, составляет 26,5 млн руб.

ООО «Кеско-Уфа» было зарегистрировано в марте 2013 года. Компания была совместным предприятием группы KESCO («Кеско»), подконтрольной московским предпринимателям Александру Григорьеву и братьям Игорю и Евгению Бидило, и госхолдингу «Региональный фонд». Каждый из инвесторов вложил по 450 млн руб. «Кеско-Уфа» построило и ввело в эксплуатацию отель Hilton Garden Inn к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоялись в Уфе в июле 2015 года.

В декабре 2023 года новым владельцем ООО «Кеско-Уфа» стал Руслан Валиуллин, аффилированный с управляющей компанией «Аркада» уфимского предпринимателя Дамира Мугинова. «Аркада» управляет торгово-деловым комплексом «Гостиный двор», отелем Nesterov Plaza и одноименным бизнес-центром, апартаментами «Верхняя торговая Residence», гостиницами «Президент отель», «Тан» и так далее.

Олег Вахитов