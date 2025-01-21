В 2024 году посещаемость магазинов одежды в ТРЦ Краснодара упала на 11%

В 2024 году в крупнейших городах юга России, включая Краснодар, посещаемость магазинов одежды в торговых центрах снизилась на 11% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили «Ъ-Кубань» в Focus Technologies, в целом Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) ТРЦ Кубани в 2024 году оказался на 4% ниже показателей 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служб ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре Фото: пресс-служб ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре

При этом Mall Index по объектам малых и средних форматов снизился на 5%. По ТЦ крупных форматов показатель ниже всего на 2%.

Аналитики отметили, что основным фактором, влияющим на такую динамику, стал эффект относительно высокой базы прошлого года, когда посещаемость ТЦ в целом была выше за счет открытия новых магазинов на площадях, пустующих после ухода с рынка России иностранных брендов, и возвращения части международных брендов. Второй причиной снижения посещаемости ТЦ на Кубани стала высокая конкуренция с онлайн-каналами продаж.

Кроме того, если в 2022 году из-за ухода международных брендов многие потенциальные потребители выбирали районные объекты шаговой доступности, то теперь происходит обратная ситуация. Как поясняют аналитики, тогда крупные объекты сильнее пострадали от ухода брендов и ситуации, когда население перешло к сберегательной модели. Теперь пустые площади заполнили новые магазины, а покупательная способность выросла и люди частично вернулись в крупные объекты.

В новогодние каникулы посещаемость крупных торговых центров Кубани выросла на 7%. Mall Index малых торговых центров увеличился на 2%, средних — не изменился.

Татьяна Ручкина