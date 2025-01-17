Посещаемость крупных торговых центров Кубани в новогодние каникулы выросла на 7%

В первую неделю 2025 года Mall Index торговых центров крупных городов Краснодарского края вырос на 1% по сравнению с предшествующей неделей и на столько же по сравнению с той же неделей 2024 года. Как подсчитали по запросу «Ъ-Кубань» в отделе исследований и консалтинга компании Focus Technologies, посещаемость крупных и очень крупных ТЦ на Кубани в новогодние каникулы выросла на 7 и 4% соответственно. Mall Index малых торговых центров вырос на 2%, средних — не изменился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре, пресс-служб ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре Фото: пресс-служба ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре, пресс-служб ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодаре

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что снижение динамики потока посетителей в малых ТЦ и увеличение посещаемости объектов крупных форматов связана с тем, что именно большие центры могут предложить потенциальным посетителем гораздо больший спектр услуг в категории досуг и развлечения. Такие объекты, по словам эксперта, выполняют важную социально-культурную функцию, предлагая в том числе различные новогодние развлечения для детей и их родителей.

«Важно также отметить, что прирост количества посетителей и к предшествующей неделе, и к аналогичной неделе прошлого года, который наблюдается по сегменту торговых центров крупных форматов, усилен также эффектом, связанным с графиком выходных дней. Так, в прошлом году первая неделя по составу дней выглядела более традиционно (1–7 января) в этом же году первая неделя нового года включала 30 и 31 декабря — традиционно высокие по показателям предновогодние дни»,— пояснил Михаил Васильев.

Татьяна Ручкина