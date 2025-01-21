Соучастник заказного поджога дал показания на капитана дальнего плавания

В Автозаводском райсуде подходит к финалу судебный процесс в отношении бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Даниила Плохова и его подельников Максима Матвеева, Александра Репина, Егора Осипова и Андрея Сергеева. Пятеро молодых людей обвинялись в спланированном поджоге автомобиля Ford Fiesta нижегородки Ирины Золотовой (данные потерпевшей изменены по ее просьбе). Машина сгорела в июле 2023 года на парковке гостиницы «Волна».

Потерпевшая дала показания на вероятного заказчика преступления – Сергея Румянцева, капитана дальнего плавания из Дзержинска. Они встречались, но после расставания мужчина, по словам девушки, устроил ей настоящий психологический террор со слежкой, массовым обзвоном, угрозами убийством и дипфейками в соцсетях. Однако бывший ухажер был допрошен в качестве свидетеля и все отрицал.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», заказчик преступления установлен не был, хотя и было зафиксировано перечисление денег за поджог – 350 тыс. руб. поступили на карту Максима Матвеева, племянника капитана.

Прокуратура в прениях попросила назначить пятерым подсудимым реальные сроки: от двух до четырех лет заключения в колонии общего режима. Однако в последнем слове Максим Матвеев неожиданно решил дать показания на своего дядю. Обвиняемый подробно рассказал суду, как был заказан поджог автомобиля. После этого судебное заседание было отложено, адвокат девушки Андрей Малышев ходатайствовал вернуть уголовное дело на доследование с учетом прямых показаний на вероятного заказчика преступления.

Иван Сергеев