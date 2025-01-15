Заведующую детсада в Челнах уволили после избиения ребенка в футбольном кружке

После скандала с избиением мальчика на платных занятиях заведующую набережночелнинским детским садом №22 «Колокольчик» Айгуль Шарипову уволили по инициативе руководства. Об этом «Коммерсантъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, но привлек внимание следственного комитета Татарстана после того, как видеоролик с избиением распространился в телеграм-каналах. На кадрах дети пинают своего сверстника ногами, а стоящий рядом тренер даже не пытается их остановить, отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Халатность». Руководство детсада расторгло договор с частным предпринимателем, который организовывал платный спортивный кружок и приняли решение сменить заведующую.

Дарья Сайфиева