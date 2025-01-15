Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заведующую детсада в Челнах уволили после избиения ребенка в футбольном кружке

После скандала с избиением мальчика на платных занятиях заведующую набережночелнинским детским садом №22 «Колокольчик» Айгуль Шарипову уволили по инициативе руководства. Об этом «Коммерсантъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, но привлек внимание следственного комитета Татарстана после того, как видеоролик с избиением распространился в телеграм-каналах. На кадрах дети пинают своего сверстника ногами, а стоящий рядом тренер даже не пытается их остановить, отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Халатность». Руководство детсада расторгло договор с частным предпринимателем, который организовывал платный спортивный кружок и приняли решение сменить заведующую.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...