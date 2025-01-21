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Эксперт считает, что в Азовское море не могло попасть много мазута

В Азовское море после крушения танкеров в Керченском проливе не могло попасть много мазута. Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного, распространение вынесенных в море нефтепродуктов зависит от направления и силы ветра.

Фото: минприроды Краснодарского края

Фото: минприроды Краснодарского края

Во время вытекания, как пояснил эксперт, направление распространения точно было в другую сторону. Однако мазутное пятно достигало Керчи и тогда оно могло попасть в Азовское море, говорит господин Станичный.

По его словам, самым массированным был выброс мазута сразу после крушения танкеров и за несколько последующих дней. Именно эти фрагменты попали на побережье в районе Анапы. Объемы мазута, которые через несколько дней после ЧС начало заносить в Керченский пролив и которые достигли Керчи, были намного меньше.

Господин Станичный отмечает, что направление течения в Керченском проливе и Азовском море постоянно меняется. Кроме того, средняя глубина водоема составляет около 10 м, и течение зависит от ветра.

При этом доктор геолого-минералогических наук, почетный президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко сообщил ТАСС, что при ветрах определенной направленности и силы пятна нефтепродуктов могут достичь северо-восточного, отдаленного от пролива, района Азовского моря. В итоге разлив мазута может дойти до Мариуполя.

Вечером 20 января на побережье Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края произошли первые выбросы мазута. Там убрали 6 км береговой полосы, собрали 150 кг загрязненного грунта.

Татьяна Ручкина

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