Глава Башкирии создал представительство республики при правительстве ЛНР

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании полномочного представительства республики при правительстве Луганской народной республики. Оно будет находиться в городе Красный Луч. Ведомство, которое будет представлять Башкирию в ЛНР, ДНР и Запорожской области, организовано для «расширения взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между республиками», указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона».

Администрации главы республики поручено внести предложения по структуре и предельной штатной численности представительства.

Майя Иванова