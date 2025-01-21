Белгородский «Стройсервис» попал под наблюдение из-за 12 млн рублей долга

Арбитражный суд Белгородской области ввел в отношении местного ООО «Стройсервис» процедуру наблюдения по иску московского ООО «ЛСТК Красноярск». Временным управляющим назначен Евгений Шинкоренко из ассоциации «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», следует из судебной документации.

«ЛСТК Красноярск» подал иск в ноябре прошлого года из-за 11,6 млн руб. долга. Суд принял его производству только в январе. Рассматривать отчет Евгения Шинкаренко он планирует 14 мая 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стройсервис» было зарегистрировано в Белгородской области в 2017 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 3,5 млн руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Виктор Вершинин. С 2020 года компания получила 41 госконтракт на 653 млн руб. Крупнейшие из них — на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и отделения общей врачебной практики за 111,4 млн и 106,1 млн руб.

Кроме того, в декабре «ЛСТК Красноярск» по тому же делу потребовал принять обеспечительные меры в виде запрета судебным приставам списывать деньги со счетов «Стройсервиса» до момента вступления в законную силу заявления о признании должника банкротом. Суд истцу в этому отказал.

Анастасия Колпачева