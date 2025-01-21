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Ученые рассказали, грозит ли Крыму сильное землетрясение

В Крыму ежегодно фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. Однако разрушительные подземные толчки происходят реже — раз в несколько столетий, и точно спрогнозировать их невозможно. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман в эфире радио «Спутник в Крыму».

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

19 января Крымская сеть сейсмических станций зафиксировала рой землетрясений в Ялтинском районе, а 20 января подобные подземные толчки повторились. Юрий Вольфман отметил, что для региона такие события — нормальное явление. В прошлом году было зарегистрировано 32 землетрясения, а с начала 2025 года — уже 16, включая самое сильное из них магнитудой 4,2, произошедшее 12 января в 75 километрах от Керчи.

Ученый пояснил, что землетрясения магнитудой до 5 баллов могут вызвать лишь небольшие последствия, такие как покачивание люстр и дребезжание стекол. Однако при магнитуде выше 6 баллов начинаются более серьезные разрушения — трещины в стенах, вывалы штукатурки и разрушение печных труб.

Юрий Вольфман также подчеркнул, что большинство землетрясений происходит в Черном море, но точное время и место их возникновения предсказать невозможно. Долгосрочные прогнозы существуют лишь на вероятностной основе, основанные на предыдущих наблюдениях. Ученый напомнил, что сильное землетрясение в Ялте было зафиксировано в 1927 году, но это не гарантирует его повторения в ближайшем будущем.

«Землетрясения могут произойти в любой момент. Все риски отражены на карте сейсмического районирования, которая должна учитываться при проектировании и строительстве зданий»,— подчеркнул Юрий Вольфман.

Лия Пацан

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