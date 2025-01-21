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Министр назвал самые перспективные места для застройки Саратова

В Саратовской области планируют сосредоточиться на строительстве многоквартирного жилья, однако сейчас доминирует индивидуальное жилищное строительство, сообщили на заседании комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике областной думы.

Депутат Вадим Рогожин отметил, что в регионе сдается мало многоквартирных домов, а плановые показатели выполняются благодаря частному строительству. Он спросил у министра строительства Михаила Бутылкина о возможных изменениях в этой ситуации.

Михаил Бутылкин пояснил, что рост индивидуального жилищного строительства связан с сельской ипотекой под 6%, тогда как стандартная ипотека на квартиры составляет 30%. «Сейчас невозможно покупать, рынок встал на протяжении двух месяцев точно»,— добавил министр.

Министерство выделило несколько перспективных локаций для строительства: территория бывшего аэропорта в Саратове, комплексное развитие территорий в Энгельсе. Михаил Бутылкин также упомянул еще два объекта, но отказался называть их, пообещав пригласить заинтересованных на место. Планируется строительство новых домов на месте снесенных аварийных зданий.

Никита Маркелов

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