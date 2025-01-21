Завершено следствие по делу бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль»

Главное военное следственное управление СКР закончило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере от гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает главное военно-следственное управление, в 2017 году министерство обороны заключило с фабрикой более 20 госконтрактов на поставку вещевого имущества на более чем 500 млн руб. По версии силовиков, господин Свистунов передал Владимиру Демчику взятку за общее покровительство, ее размер в сообщении ГВСУ не уточняется. На имущество господина Демчика на сумму более 100 млн руб. наложен арест.

Владимир Демчик был задержан, а затем арестован в августе прошлого года. По данным СКР, на момент привлечения к уголовной ответственности он был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которая входит в ГК «Чайковский текстиль».