В Ярославской области стали меньше заключать браки

В Ярославской области в 2024 году брак заключили 7208 пар, что на 576 пар меньше, чем в 2023 году. Об этом говорят данные ЗАГСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Самой популярной датой у молодоженов в прошлом году стало 24 августа, в этот день поженились 95 пар. Традиционно в летние месяцы было заключено больше всего браков — в июне, июле и августе расписались 3 тыс. пар (3,2 тыс. в 2023 году).

Кроме того, в 2024 году в Ярославской области поженились 2,2 тыс. пар из других регионов. Напомним, что в День семьи, любви и верности 8 июля восемь пар заключили брак во время полета на тепловых аэростатах. Всего в ушедшем году 76 пар выбрали выездную церемонию.

Алла Чижова