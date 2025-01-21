Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 10 января

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,47%, до $78,97 за баррель, по состоянию на 15:19 мск. По такой цене нефть торгуется впервые с 10 января 2025 года.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть стали снижаться после того, как вступивший в должность президента Дональд Трамп пообещал в рамках борьбы с инфляцией способствовать активной добыче ресурсов в США.

Опасения трейдеров также связаны с рисками перебоев в поставках из Канады, которая является крупнейшим импортером США, указывает агентство. Накануне, 20 января, господин Трамп заявил, что с 1 февраля введет 25-процентные пошлины на товары из Канады. Также давление на цены на нефть оказало укрепление доллара на мировом рынке.

Подробнее о первых указах и поручениях нового президента США — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».

Америку делать — про этих людей

Америку делать — про этих людей

Кого Дональд Трамп пригласил в свой второй президентский кабинет

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...