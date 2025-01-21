Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 10 января

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,47%, до $78,97 за баррель, по состоянию на 15:19 мск. По такой цене нефть торгуется впервые с 10 января 2025 года.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть стали снижаться после того, как вступивший в должность президента Дональд Трамп пообещал в рамках борьбы с инфляцией способствовать активной добыче ресурсов в США.

Опасения трейдеров также связаны с рисками перебоев в поставках из Канады, которая является крупнейшим импортером США, указывает агентство. Накануне, 20 января, господин Трамп заявил, что с 1 февраля введет 25-процентные пошлины на товары из Канады. Также давление на цены на нефть оказало укрепление доллара на мировом рынке.

Подробнее о первых указах и поручениях нового президента США — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».