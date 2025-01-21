Саратовскому минстрою добавят градостроительных полномочий

Правительство Саратовской области планирует передать часть своих градостроительных полномочий. Об этом сообщила Анастасия Пузанова на заседании комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике областной думы.

Главный архитектор региона уточнила, что из компетенции правительства исключат утверждение документации по планировке территории. Эти полномочия передадут министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Также законопроект предлагает убрать пункт о подготовке и утверждении региональной схемы территориального планирования правительством Саратовской области. В случае принятия поправок, эти функции возьмет на себя министерство строительства, а правительство будет только утверждать готовые документы.

Никита Маркелов