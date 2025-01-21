На новогодних праздниках жители России активно путешествовали по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост. При этом лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования корпорации «Туризм.РФ» и «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, встречающих Новый год в санаториях: в топе Ставрополье. Также растет поток энотуристов на винодельческие предприятия Краснодарского края. Однако безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург.

Роскомнадзор получил более 166 тыс. заявок на регистрацию от владельцев страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей. Почти половина из них уже зарегистрирована, сообщил заместитель руководителя РКН Вадим Субботин. И добавил, что примерно четверть заявок была отклонена.

Савеловский рынок в Москве сменил владельца. Теперь им напрямую владеет бизнесмен Назим Мовсумов через компанию «Бизнес-инвестиции». Этому юрлицу принадлежит само здание и земельные участки под ним. Савеловский рынок планируется в скором времени перестроить, на его месте должно появиться 187,3 тыс. кв. м недвижимости, включая торгово-развлекательный центр, офис и гостиницу. Инвестиции, по подсчетам экспертов РБК, составят 33-40 млрд руб.