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Сотрудника Южно-Уральского аграрного университета отправили под домашний арест

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под домашний арест до 20 марта заместителя начальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета (Троицк) Роберта Шарафутдинова. Его обвиняют в получении взяток в крупном размере за подпись контрактов с ложными сведениями (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Жителю Троицка запретили пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать почту, подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с июля 2021-го по ноябрь 2024 года замначальника получил более 800 тыс. руб. от директора коммерческой организации. Взамен он подписал акты об оказании услуг по обслуживанию объектов университета с ложными сведениями. Также он оказывал общее покровительство подрядчику и попустительство при приемке работ. В университете проведены обыски.

Виталина Ярховска

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