Заместителями главы Орска стали бывший силовик и главный по строительству

Назначены два заместителя главы Орска. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В частности, пост заместителя главы Орска — руководителя аппарата занял Сергей Трондин. А заместителем мэра по муниципальному хозяйству стал Андрей Шмыгаль. Об этом сообщает городская администрация.

Сергей Трондин является уроженцем поселка Красноярский Кваркенского района Оренбуржья и выпускником орского индустриального колледжа по специальности «Менеджмент в промышленности». У него два высших образования по направлениям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

Сергей Трондин начал карьеру в инспекции министерства по налогам и сборам Октябрьского района города. После этого он свыше 20 лет прослужил в МУ МВД России «Орское».

Андрей Шмыгаль родился в поселке Комарово Ясненского района Оренбуржья и окончил Адамовский сельскохозяйственный техникум. Также он учился в Оренбургском госуниверситете по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2003-го по 2020 год Андрей Шмыгаль работал, а затем руководил отделом архитектуры и градостроительства администрации Адамовского района. В 2020-2023 году он замещал главу администрации Адамовского района по оперативному управлению, в 2023-2024-м был заместителем этого же руководителя по организационным вопросам и оперативному управлению. С ноября 2024 года Андрей Шмыгаль возглавлял отдел капитального строительства администрации Орска.