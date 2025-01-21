Аргентина достигла рекордного положительного сальдо торгового баланса

По итогам первого года правления Хавьера Милея Аргентина зафиксировала рекордное положительное сальдо торгового баланса. По данным Национального института статистики (Insec), в 2024 году страна заработала на внешней торговле $18,8 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году и составлял $16,8 млрд.

Результат 2024 года, с одной стороны, разительно отличается в лучшую сторону от итогов внешней торговли Аргентины в 2023 году, когда был зафиксирован дефицит в размере $6,9 млрд. А экспорт страны вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортируемыми товарами стали соя, кукуруза и сырая нефть.

С другой стороны, столь резкий рост профицита во многом связан с мерами жесткой экономии, введенными господином Милеем. Среди них — отказ от импорта, насколько это возможно. В итоге объем импортируемых товаров сократился на 17,5%.

Как сообщалось ранее, экономика Аргентины по итогам третьего квартала года выросла на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако по сравнению с 2023 годом ВВП страны сократился на 2,1% — это уже шестой квартал подряд, когда в годовом сравнении экономика сокращается. В 2025 году правительство Хавьера Милея надеется добиться роста экономики на 5%.

Кирилл Сарханянц