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Суд назначил на 10 февраля рассмотрение дела об убийстве аниматоров на Кубани

Краснодарский краевой суд начнет рассмотрение дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко 10 февраля, сообщил источник «Ъ-Кубань». Дело рассматривается с участием присяжных.

Фото: Алена Алисян

Фото: Алена Алисян

На скамье подсудимых — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников.

По версии следствия, обвиняемые, один из которых недавно освободился из мест лишения свободы, входили в банду авторазбойников. В апреле 2023 года аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращаясь с праздничного мероприятия, остановились на участке дороги между станицами Каневской и Березанской Краснодарского края из-за пробитого колеса. Злоумышленники напали на аниматоров и похитили с их банковских карт 570 тыс. руб. Затем преступники убили потерпевших, а автомобиль сожгли.

Первым силовики вышли на Демьяна Кеворкьяна — его задержали 1 мая в Краснодаре. Позднее арестовали и его предполагаемых подельников — они оба признались в содеянном. Главарь банды Демьян Кеворкьян потребовал суд присяжных, отказываясь признать свою вину.

Наталья Решетняк

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