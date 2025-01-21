Лавров и глава МИД Армении назвали продуктивными переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провел в Москве «обстоятельные», «насыщенные» и «продуктивные» переговоры с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном. По его словам, им удалось обсудить «практически весь спектр двусторонних отношений». Положительно переговоры оценил и господин Мирзоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Арарат Мирзоян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров (слева) и Арарат Мирзоян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодняшняя встреча прошла в искренней, конструктивной атмосфере. Круг обсуждаемых вопросов был довольно емким и разносторонним. Мы рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, затронули тематику мира на Южном Кавказе»,— сказал Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым.

Арарат Мирзоян, в частности, передал российскому министру приглашение посетить Армению, на что Сергей Лавров пообещал «обязательно» приехать. Сергей Лавров подчеркнул, что министры договорились и дальше «откровенно и честно» говорить об обеспокоенности сторон и не допускать использования медийного пространства с целью «превращения нормальных рабочих отношений в какие-то непростые».

На пресс-конференции Сергея Лаврова спросили, как Россия планирует способствовать стабильности на Южном Кавказе, если ее позиция часто «синхронизируется» с подходами Азербайджана. Глава российского МИДа с такой оценкой не согласился. «Мы занимается вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма и весьма актуальными, вопросами нормализации отношений между Ереваном и Баку, исходя из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы наши братские народы жили в мире и добрососедстве. У нас отношения стратегического партнерства с армянской и азербайджанской стороной. Мы в этом заинтересованы в отличие от тех стран, которые находятся далеко от Южного Кавказа»,— ответил российский министр.

Лусине Баласян