У жителя деревни Копорье нашли и изъяли пригодные к использованию боеприпасы

Полицейские изъяли у жителя деревни Копорье Ломоносовского района Ленобласти пригодные для использования боеприпасы. Мужчина утверждал, что их ему подарил покойный дядя и не отдавала бывшая жена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили 25 ноября в региональном ГУ МВД, двумя днями ранее в правоохранительные органы обратился 42-летний местный житель, который пожаловался, что его бывшая супруга, якобы не возвращает ему его личные вещи. Прибывшие на место полицейские, разрешив конфликтную ситуацию, уговорили 25-летнюю девушку отдать бывшему мужу оставшиеся в квартире вещи. При этом при их передаче в комплекте вещей были обнаружены артиллерийский снаряд и шесть патронов. По словам мужчины, это — подарок его умершего родственника.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой было установлено, что артиллерийский снаряд калибра 30 мм — это пригодное к использованию взрывное устройство осколочно-фугасно-зажигательного действия. Остальные боеприпасы будут исследованы в ходе дальнейшей экспертизы, уточнили в пресс-службе главка.

В итоге задержанного доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал о найденном сотрудниками АО «Метрострой Северной столицы» неразорвавшемся артиллерийском снаряде времен Великой отечественной войны во время работ по строительству станции метро «Путиловская».

Андрей Цедрик