Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У жителя деревни Копорье нашли и изъяли пригодные к использованию боеприпасы

Полицейские изъяли у жителя деревни Копорье Ломоносовского района Ленобласти пригодные для использования боеприпасы. Мужчина утверждал, что их ему подарил покойный дядя и не отдавала бывшая жена.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили 25 ноября в региональном ГУ МВД, двумя днями ранее в правоохранительные органы обратился 42-летний местный житель, который пожаловался, что его бывшая супруга, якобы не возвращает ему его личные вещи. Прибывшие на место полицейские, разрешив конфликтную ситуацию, уговорили 25-летнюю девушку отдать бывшему мужу оставшиеся в квартире вещи. При этом при их передаче в комплекте вещей были обнаружены артиллерийский снаряд и шесть патронов. По словам мужчины, это — подарок его умершего родственника.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой было установлено, что артиллерийский снаряд калибра 30 мм — это пригодное к использованию взрывное устройство осколочно-фугасно-зажигательного действия. Остальные боеприпасы будут исследованы в ходе дальнейшей экспертизы, уточнили в пресс-службе главка.

В итоге задержанного доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал о найденном сотрудниками АО «Метрострой Северной столицы» неразорвавшемся артиллерийском снаряде времен Великой отечественной войны во время работ по строительству станции метро «Путиловская».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...