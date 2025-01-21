Главам районов Удмуртии поручили взять под контроль школьные маршруты в непогоду

20 января в Ижевске прошло заседание регионального штаба по зимней уборке дорог, на котором главам муниципалитетов были даны указания по улучшению работы в этом направлении. Об этом вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин сообщил во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Асабин рассказал о поступающих жалобах на очистку трасс в Игринском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском, Воткинском и Завьяловском районах. Также водители сигнализируют о ямах на участке федеральной трассы Совхозный-Юськи, где вторую неделю идет ямочный ремонт. Работы продолжатся после холодов. Дефекты устранили на площади более 176 кв. м.

«Дорожная техника работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Впереди нас ждут непростые условия: резкое похолодание и сильный ветер до 15–17 м/с, местами метели. Ночью 23 января температура может опуститься до -28 градусов. Я дал поручение привлечь тяжелую технику, в частности грейдеры, для устранения колейности и "гребенки", образовавшихся в результате погодных качелей. Особое внимание уделяем участкам трасс, где могут образоваться снежные заносы и переметы», — отметил господин Асабин.

Кроме того, главам городов Удмуртии рекомендовано активизировать работу по вывозу снега, а руководителям администраций районов — контролировать ситуацию с перевозкой детей на школьных маршрутах.