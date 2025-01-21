Больше всего обращений от жителей республики в ГИС «Народный контроль» поступает с проблемами и предложениями по благоустройству и инфраструктуре. Обращений по этим вопросам за 2024 год было получено более 41 тысячи. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Татарстане Сария Сабурская в докладе об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцы чаще всего жалуются на благоустройство и инфраструктуру

Фото: Пресс-служба Президента Татарстана Татарстанцы чаще всего жалуются на благоустройство и инфраструктуру

Фото: Пресс-служба Президента Татарстана

Второе место по числу обращений заняла дорожная инфраструктура (34 тыс. 315).

Среди других сфер, волнующих жителей Татарстана: ЖКХ (8954 обращений), коммунальные отходы (4 318), транспорт» (2501), экология» (1 371) торговля» (1 178) и здравоохранение.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минтранспорта Татарстана обратил внимание, что очень много жалоб от татарстанцев поступает по поводу нехватки автобусов и дефицита водителей.

Дарья Сайфиева