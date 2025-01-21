Йошкар-Ола вошла в маршрут круизного поезда «Волжский вояж»

Столицу Республики Марий Эл Йошкар-Олу включили в маршрут нового круизного туристического поезда «Волжский вояж»; первый рейс запустят 24 апреля. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Поезд будет курсировать между Москвой, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Нижним Новгородом.

Туристическая программа в Йошкар-Оле включает обзорные экскурсии по городу, посещение Национальной художественной галереи, Национального музея имени Т. Евсеева и гастрономического музея «Йошкин кот».

Влас Северин