«Трансфер Луиса Энрике станет самым громким в РПЛ этой зимой»

«Зенит» официально объявил о самом дорогом трансфере за последние пять лет. Клуб купил нападающего Луиса Энрике за €32 млн. Игрока сборной Бразилии, которому 24 года, приобрели у клуба «Ботафого». Таким образом этот переход стал крупнейшим для клубов РПЛ с 2019 года, когда петербуржцы подписали Малкома более чем за €40 млн. Контракт Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один на сезон. Стоит ли игрок этих денег? И зачем команде, которая не играет в еврокубках, столь серьезные вложения? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Луис Энрике — громкое имя в футболе: есть знаменитый испанец, который сейчас тренирует ПСЖ, есть бразильский полузащитник французского «Марселя». Полное имя нападающего, которого купил «Зенит», Луис Энрике Андре Роза да Силва. Он играл за испанский «Бетис», где за 64 матча забил 4 мяча и сделал 10 результативных передач, а затем вернулся на родину в «Ботафого», где отличился 12 раз в 55 матчах. Клуб из Санкт-Петербурга давно облюбовал бразильский футбольный рынок, так что появление еще одного игрока из этой страны мало кого удивило. Но такое увлечение вполне может стать для «Зенита» проблемой, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Теперь бразильцы руководят Сергеем Семаком, а не наоборот. Если кого-то туда сунуть, игрок другой национальности сразу становится как будто бы, как говорится, не из этой песочницы. Они только своих поддерживают, со своими играют.

Получается, "Зенит" попал в ловушку, которую сам же себе и создал».

Сложностей с деньгами у самой богатой команды страны нет уже очень давно, и сумма этой сделки для нее не проблема. Хотя цифры тут серьезные: €32 млн стоит игрок, €8 млн предусмотрены в качестве бонусов и €4 млн придется заплатить агентам. Подобная математика в перспективе вряд ли поможет «Зениту» заработать, считает Дмитрий Селюк: «Я так думаю, что зарплату ему дадут не меньше, чем Малкому, то есть через годик цена выползет на €50 млн. И стоит ли сейчас, когда клуб не играет в еврокубках, платить такие деньги? Мне будет интересно, куда его потом продадут и какой будет сумма сделки».

Стоит сказать, что «Зенит» не просто купит футболиста, но еще и продаст некоторых своих игроков. Обратно в Бразилию поедут Вендел, который потерял мотивацию, и Артур, который в состав так и не вписался. Причем первый покинет российскую команду летом, после завершения сезона. Общая стоимость обоих футболистов — €25 млн. Подобный подход позволит «Зениту» немного сэкономить. К тому же в клубе есть неизрасходованные средства от прошлых продаж, напомнил футбольный менеджер Юрий Белоус: «Большой запас остался в бюджете от продажи предыдущих игроков. "Зенит" хочет усилить команду, естественно, им нужен игрок, который будет делать разницу, это первое. И второе — если они сейчас потратят эти деньги, а через два-три года продадут его за $70 млн или €70 млн, то все скажут: "Какие молодцы"».

Трансфер Луиса Энрике точно станет самым громким в РПЛ этой зимой. Был шанс, что в «Спартак» из итальянского «Торино» перейдет серб Иван Илич. Но руководство красно-белых всерьез задумалось, а нужно ли в нынешних условиях тратить €20 млн? Хотя при наличии денег у того или иного клуба покупка настоящей звезды вполне может быть оправдана даже сейчас, уверен Юрий Белоус: «Например, на звездных актеров зрители ходят в кинотеатры. Так и на хороших футболистов, конечно, будут ходить на стадионы. Единственное, хотелось бы вернуться в еврокубки, потому что лакмусовой бумажкой является Лига чемпионов».

Что касается зарплаты Луиса Энрике, то инсайдеры сообщают, что она без учета бонусов должна составить €4 млн за сезон. Немало, но желание взять седьмое чемпионство в год столетия клуба у руководства «Зенита», видимо, слишком велико. А экономить на амбициях в Санкт-Петербурге в последние пару десятилетий как-то не принято.

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Владимир Осипов