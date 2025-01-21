Зарубежные СМИ: Что успел Дональд Трамп в первый день на посту президента?

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Теперь в Америке объявлен режим чрезвычайной ситуации и осталось только два гендера. В первый же день на посту республиканец подписал несколько десятков указов: от выхода из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения до отмены гражданства по праву рождения для детей нелегальных мигрантов. Кроме того, распоряжения касались официальных назначений его кандидатов на ключевые должности. Но главной темой законотворчества Трампа стала миграционная политика. Подробнее о его первых шагах на посту президента — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Беспрецедентная демонстрация силы исполнительной власти»,— так Politico пишет об итогах первого дня Дональда Трампа в Овальном кабинете. Подписание указов стало частью его шоу-программы: сразу две длинные речи на Капитолийском холме, торжественный обед в Конгрессе, затем митинг на Capital One Arena, куда он пришел с указом о выходе из Парижского соглашения по климату в руках, и только затем Белый дом. Там, отвечая на вопросы журналистов, он попутно помиловал около 1,5 тыс. участников штурма Капитолия и вывел США из Всемирной организации здравоохранения. «Какое прекрасное чувство»,— цитирует нового президента издание.

Многие из шагов республиканка были направлены на то, чтобы понравиться аудитории, например, возвращение самой высокой вершине Аляски названия Мак-Кинли, которую бывший президент Барак Обама переименовал в Денали в знак уважения к местным племенным группам.

Но в целом же пока непонятно, что из всего подписанного будет иметь реальный эффект, а что — символический. Например, указ о пошлинах, которого так боялись торговые партнеры США, всего лишь предписывает федеральным агентствам расследовать и решать проблемы торгового дефицита. Обещанные 25-процентные пошлины для Канады и Мексики все же будут введены, отмечает Bloomberg. Но, со слов самого Трампа, который намеревался сделать это в первый же день, только 1 февраля. Это спровоцирует торговую войну со столь важными партнерами США и обернется катастрофой для американской автомобильной промышленности, предупреждает агентство.

В изоляционистский подход вписывается и указ о приостановке программ по оказанию иностранной помощи, которая, как говорится в документе, «зачастую противоречит американским ценностям и служит дестабилизации мира по всему земному шару». Но пока не ясно, какого объема помощи коснется распоряжение, поскольку многие программы уже профинансированы Конгрессом, отмечает Associated Press.

Число подписанных в первых же день указов на порядок превзошло то, что делали предыдущие президенты, резюмирует The Washington Post. У Трампа теперь есть то, чего ему самому не хватало восемь лет назад. Если в 2017-м он не спеша набирал людей, то сейчас с ним преданная группа помощников и советников. Конечно, указы это самое легкое. Впереди много проблем, в том числе и таких, которые ими не решить. Но на то она и инаугурация, чтобы обозначить цели и задать тон, заключает издание. Трамп сделал это 20 января, и это только начало.

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