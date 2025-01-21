В Башкирии ищут более 1 тысячи гектаров для проекта «Земля для стройки»

В Башкирии планируется выделить свыше 1 тыс. га земли для строительства в рамках проекта «Земля для стройки», сообщает Telegram-канал правительства республики. К концу года этот показатель может достичь более 5 тыс. га. За время реализации проекта уже выявлено свыше 1,7 тыс. участков общей площадью около 4 тыс. га, отметили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала 2020 года сервис «Земля для стройки» помогает гражданам, инвесторам и застройщикам быстро находить подходящие земельные участки. Также существует проект «Земля для туризма», направленный на привлечение инвесторов в туристическую сферу.

С 2022 года для создания туристических объектов выявлено 24 участка общей площадью более 650 га.

Олег Вахитов