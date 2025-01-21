Суд отказал ННГУ в выселении бывшей сотрудницы из общежития в Арзамасе

Арзамасский городской суд отказал Нижегородскому госуниверситету имени Н.И. Лобачевского в иске о выселении бывшей сотрудницы, проработавшей в учреждении 35 лет. Как сообщили в пресс-службе суда, сейчас ответчик — пенсионер и инвалид первой группы.

Университет просил выселить Марию Романову из общежития и готов был предоставить комнату в другом общежитии — до того, как администрация города заключит с ней договор социального найма на иное помещение. Впоследствии вуз просил обязать администрацию Арзамаса предоставить бывшей сотруднице жилье по договору соцнайма.

Суд установил, что оспариваемое помещение сотруднице предоставили в 80-х годах прошлого века. Другого жилья у нее нет, ответчик состоит на учете в качестве нуждающейся в жилье, предоставляемом по договору соцнайма. Изучив материалы дела, суд решил сохранить право пользования комнатой в общежитии за ответчиком, учитывая ее социальной статус.

При этом ответчику отказали во встречном иске — о признании права пользования комнатой в общежитии на условиях соцнайма, так как эта комната относится к специализированному жилищному фонду.

Решение суда в законную силу не вступило.

Галина Шамберина