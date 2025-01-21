В Ижевске вынесли приговор разлившему ртуть в подъезде пенсионеру

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 72-летнему пенсионеру по делу о разливе ртути. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, вещество пожилой человек присвоил во время работы на предприятии и хранил у себя дома. В июне 2024 года пенсионер, желая утилизировать ртуть, случайно разлил ее в своей квартире, в подъезде и во дворе двух домов по ул. Ворошилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В результате окружающей среде был причинен вред, который выразился в ее загрязнении, отравлении и заражении окружающей среды, в том числе почвы и воздуха»,— указано в сообщении. Подсудимый признал свою вину.

Жителя признали виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Ему назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.