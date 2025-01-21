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Суд арестовал поджигателя, подозреваемого в покушении на убийство

В Угличе суд заключил под стражу 36-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство путем поджога дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Обвинение считает, что в январе 2025 года обвиняемый поссорился со своим знакомым, после чего купил легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею дом знакомого и поджег. С места преступления поджигатель скрылся, «посчитав свои действия достаточными для наступления смерти потерпевшего». Однако потерпевший смог выбраться из дома и потушить пожар.

Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на два месяца. Дело расследует СК.

Алла Чижова

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