РПЦ через суд добивается признания права собственности на храм в Туапсе

Туапсинская религиозная организация через суд добивается признания права собственности на храм Архистратига Михаила в Туапсе. В связи с этим Арбитражный суд Краснодарского края назначил судебную строительно-техническую экспертизу, пишет «Ъ-Кубань». С иском обратился православный Приход храма святителя Алексия митрополита Московского г. Туапсе Краснодарского края Сочинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В материалах дела сказано, что спорное нежилое здание площадью 179, 3 кв. м находится в Туапсе на улице Фрунзе. Местная религиозная организация подала иск к администрации Туапсе. До 1 сентября 2025 года по решению суда специалисты проведут экспертизу. За ее проведение истец должен заплатить 152 тыс. руб. Производство по делу приостановлено.

Строить храм начали в 2008 году — тогда возвели часовню. Сейчас в ней находится иконная лавка. Спустя два года рядом началось строительство храма. Чин на основание храма 2 октября 2010 года совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко).

Государственную регистрацию в минюсте приход Архистратига Михаила получил в 2018 году. С сентября 2019 года при храме заработала детская воскресная школа. В том же году храм освятили.

Вячеслав Рыжков