Ростелеком презентует свой социальный проект

23 января в Воронеже пройдет презентация социального проекта Ростелекома «Потому что мы семья». Он посвящен отношениям между детьми и родителями.

В его основе лежат кинооткровения: уникальный формат на стыке документальной журналистики, психологии и кинематографа.

Съемки интервью с участием воронежских семей проходили в декабре 2024 года в столице Черноземья. Простые люди — родители, супруги, дети, бабушки — без сценариев и постановки рассказывали о реальных отношениях в семье. О радостях и горестях, о смешном и грустном, о невидимой ежедневной работе для близких. Их рассказы превращались в мини-фильмы с пронзительными личными признаниями себе, своим родным и всему миру. Участие в проекте помогло героям и их близким по-новому взглянуть на ценность семьи и дать совместной жизни «второе дыхание».

Презентация проекта «Потому что мы семья» состоится в зале №9 кинотеатра «Синема Парк» по ул. Кольцовская, д. 35, на 5 этаже «Галереи Чижова» в 17.30 .

Организаторы проекта объявили предварительную регистрацию участников по ссылке https://pao-rostelekom-2025.timepad.ru/event/3197774/, поскольку количество пригласительных ограничено.